Gebiedsverbod voor betogers bij Arnhemse abortuskliniek: ‘Laat de vrouwen met rust’

Gebiedsverbod moet intimiderend gedrag stoppen

De rechtbank Noord-Holland deed recent uitspraak over het op hinderlijke wijze aanspreken van individuele bezoekers van de abortuskliniek in Heemstede. De rechter gaf aan dat betogers de bezoekers van de kliniek onevenredig hinderden in hun vrijheid om gebruik te maken van hun rechten uit de Wet afbreking zwangerschap. Marcouch is van mening dat de situatie in Arnhem vergelijkbaar is met de situatie in Heemstede.



De nieuwe maatregel in Arnhem volgt op een eerdere. De betogers waren al opgedragen niet langer te betogen, hetgeen door hen werd opgelost door borden met folders voor hun buik te dragen en zich verder gedeisd te houden. Omdat ze zich nog altijd in de onmiddellijke nabijheid van de abortuskliniek bevonden, was daarmee het hinderlijke en intimiderende gedrag nog niet gestopt. Vandaar nu het gebiedsverbod.