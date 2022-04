Gebiedsverbod voor mannen die vrouwen lastigvallen: burgemeester hekelt ‘mentale aanranding’

Sissen, uitschelden of ongewenste aanrakingen zijn strafbaar in Arnhem. Onlangs kreeg een raadsvoorstel van SP, D66 en VVD dat seksuele intimidatie strafbaar stelt unaniem bijval. De volgende stap is om op te treden. ,,Fout gedrag moeten we stoppen, daarom moeten we de norm stellen en daders aanspreken op hun gedrag", onderwees Marcouch de klas gemeentelijke handhavers, ofwel boa’s.