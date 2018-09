Gedeputeerde Bieze overleeft kunstgrasdebat

Bieze werd ter verantwoording geroepen na een uitzending van Zembla over afvalverwerker Vink. Daarin bleek dat de provincie Vink aanvankelijk dwangsommen oplegde voor milieuovertredingen bij de opslag van kunstgrasmatten, maar die later weer introk en een gedoogvergunning afgaf. Dit in tegenspraak met adviezen van ambtenaren. Vink had het bedrijf uitgebreid, vooruitlopend op toestemming van de overheid.



Bieze kwam in de tv-uitzending slecht uit de verf en oogstte hoon bij tv-kijkers. Volgens Marcel Bruins van 50Plus was het beeld ontstaan van een overheid die zijn oren naar een groot bedrijf liet hangen.