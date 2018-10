Gedeputeerde Bieze wist voor debat al van overtredingen bij afvalverwerker Vink

ARNHEM - De Gelderse gedeputeerde Conny Bieze is twee dagen voor een Statendebat in september ingelicht over een inspectie bij afvalverwerker Vink . Bij die inspectie kwam aan het licht dat Vink de gedoogregels had overtreden. Statenleden willen nu weten of de gedeputeerde hen in het debat onjuist of onvolledig heeft ingelicht. ,,Dit ziet er niet goed uit", zegt SP’er Paul Kusters. ,,Politiek heel onhandig.”

Volledig scherm Gelders gedeputeerde Conny Bieze. © Erik van 't Hullenaar

Op 26 september debatteerden Provinciale Staten over de situatie bij het bedrijf uit Barneveld, dat eerder milieuregels had overtreden en later een gedoogvergunning kreeg. Op 20 september was er opnieuw een inspectie bij het bedrijf.

Statenlid Pieter Plug (ChristenUnie) vroeg in het debat naar de resultaten, maar kreeg als antwoord dat hij die later zou horen. Bieze werd twee dagen eerder echter wel ingelicht over ‘de eerste bevindingen’ van die inspectie.

Een dag later sprak zij daarover met haar collega's in Gedeputeerde Staten. Dat blijkt uit nieuwe informatie die de provincie gisteren vrijgaf.

Inspectieverslag

Onduidelijk is of Bieze inhoudelijk volledig was ingelicht over wat werd aangetroffen bij Vink. Plug en Kusters, die tot de grootste criticasters van Biezes optreden horen, hebben veel vragen over de gang van zaken. Zij willen nu gedetailleerder weten wat Bieze wanneer wist. Pas dan zeggen ze te kunnen beoordelen of de gedeputeerde zaken heeft verzwegen voor Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten zijn van oordeel dat zij Provinciale Staten op de goede manier hebben ingelicht. De provincie weigerde gisteren in te gaan op vragen over de precieze gang van zaken. Ook een verzoek van deze krant om het inspectieverslag en andere documenten openbaar te maken, werd niet ingewilligd.

Laat

Inmiddels is duidelijk dat bij Vink een gebouw stond dat er niet mocht staan en dat kunstgrasmatten niet goed waren opgestapeld, wat voor een onveilige situatie kon zorgen.