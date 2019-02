Gedeputeerde Gelderland dringt bij minister aan op snel landelijk ontgasverbod

Gelderse gemeenten komen 69 miljoen euro tekort op jeugdzorg

19:59 ARNHEM - Gelderse gemeenten hebben grote moeite om de kosten in de jeugdzorg te betalen. In totaal komen de gemeenten in Gelderland 69 miljoen euro tekort om de kosten die gemaakt worden in de jeugdzorg te dekken. Zes gemeenten hebben zelfs ernstige tekorten en kunnen die vooralsnog niet dekken uit hun reserves, blijkt uit een inventarisatie van de provincie Gelderland.