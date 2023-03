Gediscrimineerd om je blauwe ogen tijdens experiment: ‘Twee bruinogigen lopen langs en keuren mij geen blik waardig’

met video Ouders overstuur door sluiting zwembad: ‘Waar moet mijn kind nu zwemdiplo­ma halen?’

Dat zwembad De Pals vanwege de hoge energiekosten in zwaar weer zat, was bekend. Desondanks zijn de gebruikers overvallen door het nieuws dat het bad in Westervoort op 2 april dicht gaat. Zéker de ouders van de 850 leerlingen die er zwemles krijgen.