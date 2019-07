Gedupeerde Arnhemmers likken hun wonden na nachtelijk auto-inferno

Na zes autobran­den in één nacht in Arnhem, brandt in Van Speyk­straat de zevende auto uit

11:10 ARNHEM - Nadat vannacht al zes auto's uitbrandden op de Leimuidenplaats en de Aalburgstraat in Arnhem-Zuid, is vanochtend ook in de Van Speykstraat in de wijk Presikhaaf een auto uitgebrand. De brandweer werd rond 10.00 uur gealarmeerd voor de brand en heeft het vuur geblust. De auto is total loss.