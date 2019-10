Geen actie gemeente Arnhem tegen omstreden lesboek op islamitische school

‘Help, ik word volwassen’

Die partij kaartte de kwestie aan naar aanleiding van berichten over het lesboek ‘Help! Ik word volwassen’. Het boek zou kinderen onder meer leren dat Allah homoseksualiteit verafschuwt en dat jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken. Ibn-I-Sina, gevestigd in de wijk Klarendal, is een van de 41 bij de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) aangesloten scholen waar het boekje wordt gebruikt. Het college laat weten het zeer kwalijk te vinden dat jonge kinderen met dergelijke ongenuanceerde boodschappen worden geconfronteerd. Ook is het van mening dat ze kunnen aanzetten tot verdeeldheid en polarisatie in de samenleving.

Rol in radicalisering

,,Het is niet ondenkbaar dat dergelijke denkbeelden een rol spelen in het vervreemden en zelfs radicaliseren van islamitische Nederlandse kinderen", schrijven burgemeester en wethouders in antwoord op de vragen. Zij laten het finale oordeel over de gang van zaken op school echter bij de Onderwijsinspectie, die al heeft aangegeven een onderzoek in te stellen. De islamitische scholenorganisatie zegt dat toezicht toe te juichen.



ISBO liet eerder weten dat het hoofdstuk in het boek over seksuele diversiteit in de media uit zijn context is gehaald. De lesmethode zou niet één op één worden aangeboden, maar samen met lesstof uit andere bronnen. De schoolpraktijk is er op gericht dat de kinderen met anderen in de Nederlandse samenleving leren omgaan en samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en ‘ongeacht religie, afkomst of geaardheid van de ander.’