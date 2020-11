Geen auto, maar een stalen ros? Zet hem op de fietsvlonder in Arnhem

De gemeente wil er bij wijze van proef in eerste instantie vijf neerzetten in Arnhemse wijken waar fietsen populair is, maar de parkeerruimte voor het stalen ros zeer schaars. VVD-wethouder Roeland van der Zee is bereid er werk van te maken, na een voorzet van D66 en GroenLinks bij de behandeling van de jaarlijkse gemeentebegroting.

Parkeervakken inruilen

Gemeenteraadsleden Maarten Venhoek van D66 en Muriel Simonis van GroenLinks vinden dat er meer fietsvlonders en fietskluisjes in Arnhemse wijken moeten komen. Met name als bewoners zelf aangeven dat ze parkeervakken voor auto’s willen inruilen voor fietsparkeerplekken moet de gemeente daar op inspelen.

Hun motivering is onder meer dat jonge volwassenen die in oudere wijken wonen steeds vaker geen auto meer hebben, maar wel een sportfiets, speed pedelec of e-bike. Voor die generatie zijn dat de vervoermiddelen waarmee de route van huis naar werk en terug wordt afgelegd.

Blokkades op de stoep

Voor het veilig stallen van die fietsen is in de wijken amper plek, zeker als er bovenwoningen in het spel zijn, zoals bijvoorbeeld in het Spijkerkwartier, Klarendal of Sonsbeek-Noord. De vele fietsen die bij gebrek aan beter nu op de vaak smalle stoepen worden gestald, leiden tot blokkades waar met name rolstoelgebruikers last van hebben.

In de wetenschap dat op één parkeerplaats voor een auto acht tot tien fietsen kunnen worden neergezet pleiten Venhoek en Simonis voor een proef met minstens twintig fietsvlonders. Ze kosten ongeveer vier mille per stuk en de gemeente zou wijken de gelegenheid moeten bieden om er een aan te vragen.

Groep bewoners

Zo'n aanvraag moet onder meer kans maken als-ie wordt ingediend door een groep van minstens vijf bewoners, te weten één huishouden met tenminste twee directe buren en twee andere huishoudens uit één straat.

Ook moet zonneklaar zijn dat daar overlast bestaat door geparkeerde fietsen en dat een deel van de bewoners zijn fiets niet op eigen grond of in een berging kan stallen.