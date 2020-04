Geen brandgevaarlijk materiaal in gevels Arnhemse woontorens

Samen met omgevingsdienst ODRA heeft die in opdracht van de gemeente Arnhem in totaal 87 gebouwen onderzocht op de aanwezigheid van brandgevaarlijk materiaal in de gevelbekleding. Het betreft 61 wooncomplexen en 26 zorggebouwen. Er is gekeken naar de gevelopbouw en er zijn bouwtekeningen geraadpleegd.

Licht ontvlambare aluminiumstof

Aanleiding voor het onderzoek was de brand in de Grenfell Tower in Londen in juni 2017. Daarbij kwamen 71 mensen om het leven. Door het vuur in de 23 verdiepingen tellende woontoren raakten 77 mensen gewond. De brand kon zich razendsnel verspreiden doordat de gevel van de Grenfell Tower was bekleed met een licht ontvlambare aluminiumstof.

Die constatering was voor minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in 2018 aanleiding op te roepen tot een onderzoek naar de woontorens in Nederland. Arnhem deed toen al onderzoek. Inmiddels zijn in diverse gemeenten, waaronder Nijmegen, gebreken aan het licht gekomen.

Zo niet in Arnhem, stellen burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van PvdA-raadslid Giovanni Visser. Bij 4 van de 87 onderzochte gebouwen was nader onderzoek nodig, maar ‘geen van de onderzochte gevelconstructies is als brandgevaarlijk aan te merken’, is de conclusie. De Arnhemse hoogbouw voldoet ‘aan de minimale eisen vanuit het bouwbesluit’.