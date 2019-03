Geen carnaval dit jaar in Café Sailor; Arnhemse kroeg blijft dicht na brand

ARNHEM - Geen carnaval dit jaar in Café Sailor in Arnhem. De bruine buurtkroeg in de wijk Klarendal blijft, als gevolg van de brand die zondagmorgen rond 4.00 uur woedde, vermoedelijk nog de hele maand maart dicht.

,,Helaas", zegt uitbater Tamara Schoonderbeek. ,,We hadden vanmorgen nog even de hoop snel weer open te kunnen gaan. We hadden immers drie drukke carnavalsdagen voor de boeg. Maar nog tijdens onze schoonmaakactie werden we gestoord. We moesten onmiddellijk stoppen met de werkzaamheden en het pand verlaten. Vanwege al het roet en mogelijke andere slechte stoffen in het pand zou onze gezondheid in gevaar kunnen komen.”

Stichting Salvage

Het bezoek bestond uit een vertegenwoordiger van de Stichting Salvage, die na brand eerste hulp verleent namens de verzekeraars. De Salvage-coördinator beoordeelt de situatie ter plekke en zorgt bijvoorbeeld voor het wegpompen van bluswater, het dichttimmeren van ramen en deuren, het verdrijven van stank of het in veiligheid brengen van eigendommen.

Dat dichttimmeren gebeurde zondagmiddag door de eigenaar van het pand. Hij verwacht ook dat het zeker een maand duurt voordat de uitbater weer een biertje kan tappen. ,,De voorgevel staat op de monumentenlijst. Die moet helemaal gerestaureerd worden. En het plafond moet er ook uit. Er is heel wat werk te doen voordat de kroegbazin weer aan de slag kan.”

Volledig scherm Café Sailor is met behulp van plaatwerk al zo goed als dichtgespijkerd. © DG

De brand in het café ontstond nadat een scooter vlak voor de kroeg in de fik vloog. De pandeigenaar heeft geen idee of hier sprake was van een gerichte actie tegen hem of wie dan ook. ,,Voor zover ik weet, heb ik geen vijanden. Maar met die vraag wil ik ook helemaal niet bezig zijn. Ik heb nu vooral te doen met de uitbater en de buurt. Zij is een leuke omzet kwijt en de buurt is een leuk feestje door de neus geboord. Dat is gewoon triest. Gelukkig zijn er verder geen gewonden gevallen. Anders had je echt kunnen spreken van een ramp.”

Frühshoppen