Geen celstraf voor veroorzaken ongeluk op A50 na zes wijntjes

Opnieuw hennepkwe­ke­rij opgerold in Arnhem

9:10 ARNHEM - De politie heeft gisteren in de Spijkerlaan een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld. Het ging om een kwekerij van ongeveer 300 planten. De politie was in actie gekomen na een melding. Er is één verdachte gearresteerd in verband met de kwekerij en diefstal van energie.