Geen controle op geluid Koningsdag Arnhem: ‘Dit mag niet meer gebeuren’

Dat schrijft burgemeester Ahmed Marcouch woensdagavond in een brief aan de gemeenteraad. Aanleiding zijn de vele klachten over geluidsoverlast door het Oranjefeest. Uit Arnhem, maar ook uit plaatsen als Rozendaal, Velp, Rheden, Westervoort en Duiven, kwamen alles bij elkaar zo’n 300 meldingen van geluidshinder, aldus Marcouch. Eerder deze week was nog sprake van circa 150 klachten. Mogelijk heeft de klachtenregen mede te maken met de heersende windrichting .

Marcouch liet daags na Koningsdag al weten dat het geluid voor een volgende editie van het Oranjefeest moet worden beperkt. Dat herhaalt hij in zijn brief aan de gemeenteraad, die zich ongerust toonde over de overlast: ‘Dit mag nooit meer gebeuren en deze weken bespreek ik met alle betrokkenen hoe wij gaan regelen dat wij het geluid voortaan passend beperken’.

Plan uit 2016 nooit uitgevoerd

Sinds 2017 worden in elke evenementenvergunning geluidsnormen opgenomen, stelt Marcouch. ‘Ook voor deze Koningsdag waren voor de diverse podia in de binnenstad maximale geluidsnormen opgelegd: maximaal 80 dB(A) en voor de lage bastonen 95 dB(C), gemeten op de dichtstbijzijnde gevel.’

Eerder deze week meldde de gemeente Arnhem alleen dat een plan uit 2016 om te gaan werken met een norm van 103 decibel bij de geluidstafel van een festival nooit was uitgevoerd . Om die te gaan controleren, was al wel nieuwe meetapparatuur aangeschaft.

Geen geluidsmetingen, niet gehandhaafd

Of die ooit gebruikt is, blijft onduidelijk. In elk geval zijn - ‘tot onze spijt’, aldus Marcouch - dit jaar geen geluidsmetingen verricht. Er is ook niet handhavend opgetreden, schrijft de burgemeester. Diverse partijen in de gemeenteraad hebben al laten weten dat dat volgend jaar wat hun betreft zeker moet gaan gebeuren.