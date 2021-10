Geen dure sportkleding met de Gelrepas meer voor arme gezinnen in Arnhem

Geen Ni­ke-trainings­pak meer voor 180 euro: uitgaven arme gezinnen met Gelrepas aan banden

19 oktober Een meerderheid in de Arnhemse gemeenteraad is voorstander van een blijvende beperking van het vrij besteedbaar bedrag van de Gelrepas voor sportkleding. Hoe hoog dat bedrag zal moeten zijn, is een zaak van goed overleg, vindt een groot aantal partijen in de raad.