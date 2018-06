Geen Ed Force One: Iron Maiden reist dit keer met de bus naar Arnhem

Voor de etappe Wenen-Arnhem van de 'Book of Souls World Tour 2016' pakte de band destijds nog het eigen vliegtuig. Nu komt Iron Maiden met de bus. ,,In dit deel van de tournee reist band alleen door Europa", zegt Jan de Geus van concertorganisator Mojo. ,,En ze maken geen korte vluchten met de Ed Force One."

Iron Maiden doet Arnhem ditmaal aan in het kader van de 'Legacy of the Beast Tour'. Een dag voor het optreden staat de band op het podium in het Duitse Freiburg. Na Arnhem, waar de band ook in 2011 al optrad, reist de band door naar Parijs voor twee optredens. In GelreDome doet de Amerikaanse band Killswitch Engage een gastoptreden. Er zijn nog kaarten te koop.