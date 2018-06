Geen grap: Arnhem krijgt veganistisch restaurant dat Konijnenvoer heet

Omdat hij en zijn vriendin Imane Dafer (29), met wie hij het 'kernteam' van Konijnenvoer vormt, Arnhem en omgeving graag kennis willen laten maken met veganistisch eten, liggen de prijzen lager dan bij een 'gewoon' restaurant. ,,We behoren zeker tot het goedkopere segment.’’



Volgens Parasmo is Konijnenvoer bovendien het eerste echte veganistische restaurant van Arnhem. Hij heeft er dan ook vertrouwen in dat zijn zaak goed gaat lopen. ,,We gaan het in ieder geval vier maanden proberen en daarna kijken we verder. Onze naam vindt 99 procent van de mensen in ieder geval grappig. Maar het blijft maar een naam. Het gaat om het eten en ook daar hebben we als pop-uprestaurant al veel positieve reacties op gehad.’’