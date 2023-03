Geen grote massa bij woonprotest in Arnhem, maar boodschap is duidelijk: ‘Er zijn radicalere acties nodig’

Woningen moeten betaalbaarder en huurders moeten beter worden beschermd. Dat is de boodschap die steeds opnieuw klinkt tijdens het woonprotest zondagmiddag op de Markt in Arnhem. ,,We kregen wel vaker beloftes, maar daar is niks van terechtgekomen.”

,,Het is gewoon een beetje een shitshow”, zegt de Arnhemse protestant en medeorganisator Maik Groeneveld vol ongenoegen over het huidige woonbeleid. Hij is naar de Markt gekomen om te laten zien dat de wooncrisis serieus genomen moet worden, en dat deze beweging ‘niet stil blijft zitten’.

Waar er eerst nog maar een handjevol mensen in de regen stonden te luisteren naar de speeches over de wooncrisis, kwamen er geleidelijk aan meer vreedzame protestanten aangewandeld. Op het hoogtepunt waren er tussen de veertig en vijftig mensen aanwezig – een stuk minder dan de driehonderd van anderhalf jaar geleden. ,,We hopen dan maar dat dat door de regen komt”, zegt een van de aanwezigen grappend.

Niels Otterman, betrokken bij de organisatie Woonprotest026, ROOD Arnhem en Socialisten Arnhem, is hoe dan ook blij met de opkomst: ,,We hadden al gezegd: het gaat erom dat er mensen komen om elkaar te steunen. Als er tien mensen waren gekomen, vond ik het ook al geslaagd.”

Radicaler

Op sociale media liet de organisatie van tevoren weten dat het dit keer een radicaler protest zou zijn. Dat was terug te zien in de boodschap, volgens Otterman. ,,Er werd opgeroepen om je huurverhoging te weigeren, er werd opgeroepen om te kraken en er werd heel erg de nadruk gelegd op zelf actie ondernemen.”

,,Wij zien als grote boosdoener de pandjesbazen en het neoliberale beleid dat ervoor gezorgd heeft dat de huizen onbetaalbaar zijn. Het probleem in deze regio is ook dat veel huisjesmelkers racistisch en homofoob blijken te zijn. Daar willen we een stem aan geven”, zegt Otterman. Hier verwijst hij naar het rapport dat onlangs verscheen, waaruit onder andere blijkt dat twee derde van de verhuurmakelaars in Arnhem geen enkele moeite heeft woningzoekenden te discrimineren om hun seksuele geaardheid.

Quote Al deze mensen zitten in een kutsitua­tie, en het wordt maar niet opgelost. Terwijl al die politici in Den Haag maar zitten te bakkeleien over een beetje dit, een beetje dat. Los gewoon een keer een probleem op! Maik Groeneveld

Open brief aan wethouder

,,Al deze mensen zitten in een kutsituatie, en het wordt maar niet opgelost. Terwijl al die politici in Den Haag maar zitten te bakkeleien over een beetje dit, een beetje dat. Los gewoon een keer een probleem op!”, zegt Groeneveld.

Hij zegt dat het landelijk speelt, maar dat de regio ook actie kan ondernemen. Zo ondertekende hij met de organisatie van het woonprotest een open brief gericht aan de wethouder, met specifieke vragen over hoe de plannen die er nu liggen uitgewerkt gaan worden.

,,We hebben wel vaker beloftes gekregen, maar daar is niks van terechtgekomen”, vertelt Otterman. ,,We hopen dat we het college nu kunnen dwingen om tot standvastigere besluiten te komen.”

