Geen huis meer erbij in Arnhem? ‘Er wordt volop gebouwd’

Man uit Mook krijgt twaalf jaar cel voor neersteken ex en ouders met schroeven­draai­er in Arnhem

26 februari ARNHEM – Een 42-jarige man uit Mook is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar voor poging tot doodslag op zijn ex-vriendin en haar ouders in hun woning in Arnhem twee jaar geleden.