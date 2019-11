Geen maatregelen na ongelukken Willemstunnel: ‘Mensen moeten niet denken dat ze Verstappen zijn’

Het meest recente ongeval was afgelopen donderdag in de late avond. Een auto belandde door nog onbekende oorzaak op de kop. De schade was groot, maar alle inzittenden kwamen met de schrik vrij.



Het laatste ongeval past in het patroon van de meeste ongelukken in de tunnel. Bijna alle incidenten op de eenrichtingsweg, die twee rijstroken heeft, gebeuren op rustige momenten. Vaak is dat laat in de avond of ’s nachts. Daarbij gaat het meestal mis in de scherpe bocht naar links. Mogelijk speelt de halfronde vorm van de tunnelwand een rol bij de ongevallen.