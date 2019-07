Geen misdrijf in het spel bij dood Arnhemmer in woning Presikhaaf

Verplichte opname in psychia­trisch ziekenhuis voor Arnhemse bomgordel­man

17 juli ARNHEM - De 58-jarige Arnhemse ‘bomgordelman’ Frans S. is in hoger beroep door de rechters volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden legt daarom verplicht een behandeling op van een jaar in een psychiatrisch ziekenhuis en schrapt de twee jaar cel en tbs met dwangverpleging die de man vorig jaar door de rechtbank was opgelegd.