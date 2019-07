Geen omstreden ayahuasca-ceremonies meer in Arnhem onder druk van gemeente

De gemeente Arnhem heeft daarom een indringende oproep gedaan om te stoppen. In mei vond eerst een informatief gesprek plaats tussen de gemeente Arnhem en de eigenaresse van Beyond Illusion.



Daarna stuurde de gemeente haar een brief met het dringende verzoek om te stoppen, omdat zij de opiumwet zou overtreden.



Andere gemeenten in Nederland handhaven niet zo streng als Arnhem. Zij wilden wachten op een eventueel strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar organisaties die ayahuasca-ceremonies verzorgen. Een onderzoek door het OM zou moeten aantonen dat de verboden stof DMT in ayahuasca ook daadwerkelijk is aangetroffen op een locatie.



Marcouch vindt dat te afwachtend. Hij zei in mei al: ,,Mensen hallucineren urenlang heftig, soms in bad trips vol oud trauma. De rechter heeft het gebruik beoordeeld als strafbaar.”



Het OM wil niet zeggen of het ook daadwerkelijk een onderzoek naar aanbieders van ayahuasca heeft lopen.