Geen onnodig ziekenhuisbezoek meer door ‘eigen risicoloos’ systeem Rijnstate

Zorgperso­neel met coronaver­schijn­se­len moet toch werken: ‘Onbegrij­pe­lijk dat dit risico wordt genomen’

12 september ARNHEM - Verpleegkundigen en artsen met milde coronaverschijnselen moeten toch gewoon aan het werk, nu er steeds vaker personeelstekorten ontstaan in Gelderse ziekenhuizen. Keelpijn, hoesten, verkoudheid of een huisgenoot met corona is voor ziekenhuispersoneel ‘in kritische functies’ geen reden meer om thuis de uitslag van hun coronatest af te wachten.