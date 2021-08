Geen overlast meer in Park Sonsbeek na nachtsluiting: ‘Jongeren weten nu wat de norm is’

ARNHEM - De overlast in de nachtelijke uren in park Sonsbeek in Arnhem is vrijwel verdwenen sinds het park ’s nachts tot verboden gebied is verklaard. In de afgelopen tien dagen werd het rustig in Sonsbeek.