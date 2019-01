Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid

Wethouder Roeland van der Zee heeft dat woensdagavond gezegd tegen de Arnhemse gemeenteraad, in antwoord op vragen van de fractie van Arnhem Centraal. Uit onvrede over de aanstaande verhuizing van de poli in de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid naar Elst is de lokale partij een petitie gestart voor het behoud, die inmiddels door 2.200 mensen is ondertekend.