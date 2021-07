Geen Soros-deals meer: opkopen huurhuizen door beleggers in Arnhem wordt aan banden gelegd

Burgemeester en wethouders willen met die maatregelen tegemoet komen aan een oproep uit de gemeenteraad, en aan het groeiende onbehagen in de samenleving hierover. In Arnhem werd vorig jaar 27 procent van de woningen gekocht door beleggers die ze vaak voor hoge prijzen verhuren aan woningzoekenden. Eerder kwam Arnhem in het nieuws omdat multimiljonair George Soros er 600 woningen van corporatie Vivare kocht en twee jaar later met 83 miljoen euro winst doorverkocht.

Wethouder Ronald Paping van Volkshuisvesting waarschuwt wel dat het weren van grote beleggers grote beleggers moeilijker is dan het lijkt. Een zelfbewoningsplicht invoeren voor nieuwe huurwoningen kan alleen door deze op te nemen in koopcontracten. Het beschermen van bestaande woningen wordt vanaf 2022 mogelijk, maar kan lastig zijn omdat een gemeente die bescherming niet voor het hele grondgebied kan opleggen. Ze moet specifieke wijken aanwijzen en onderbouwen waarom het opkopen van huizen leidt tot schaarste.

Fel debat over rol SP’er Elfrink

De brief waarin deze maatregelen werden aangekondigd, verscheen op een dag dat de gemeenteraad fel debatteerde over de rol van oud-wethouder Gerrie Elfrink (SP) in de Soros-deal vijf jaar geleden. Elfrink gaf destijds een positief advies over de verkoop van de huizen, maar deed dat naar eigen zeggen omdat hij geen andere keus had. Hij had niets liever gewild dan de verkoop tegenhouden, maar stond machteloos doordat het rijksbeleid gericht was op verkoop van huurwoningen.

GroenLinks eist excuses

Hij werd daar van links tot rechts op aangevallen. Andere partijen vonden dat hij via een anti-speculatiebeding had moeten proberen te voorkomen dat Soros zoveel winst kon maken. GroenLinks noemde hem nalatig en vond dat hij excuses moest maken. ,,Het is zeer bedroevend dat Soros zo'n grote winst heeft kunnen maken,” zei raadslid Cyriel Prinsen.

Ook de VVD hekelde het optreden van Elfrink en verweet hem herhaaldelijk dat hij geen anti-speculatiebeding had weten te bereiken. Soros zei tijdens de onderhandelingen dat hij van plan was de woningen langjarig in bezit te houden. Het moest dus een koud kunstje zijn geweest zo'n beding te bereiken.

Elfrink verwierp alle aantijgingen en haalde op zijn beurt uit naar de VVD, die hij verweet structureel aan de kant van de grote beleggers te staan. Hij diende voorstellen in om huurwoningen nog meer te beschermen en het beleggers moeilijker te maken. Daarover wordt later op de avond gestemd.

