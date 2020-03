Geen treinen rond Arnhem door aanrijding

Meer tuinvuil en grofvuil bij afvalbreng­sta­ti­ons door coronavi­rus

21 maart ARNHEM/HEELSUM - De afgelopen dagen houden medewerkers van het afvalbrengstation in Arnhem-Noord de container met tuinvuil extra goed in de gaten. Nu veel mensen vaker thuis zijn door het corona virus, hebben en nemen ze meer de tijd om het huis op te ruimen of in de tuin te werken. Hierdoor wordt er meer tuinafval en grofvuil gebracht dan gewoonlijk.