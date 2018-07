Geen treinen tussen Arnhem en Zutphen door aanrijding in Velp

Deal is rond: Vitesse bevestigt komst Clar­ke-Sal­ter

13:49 ARNHEM – Vitesse kan per direct beschikken over Jake Clarke-Salter. De Brit heeft de medische keuring voltooid en is daarmee de vijfde aanwinst van de Arnhemse club in deze transferzomer. De linksbenige centrale verdediger wordt voor een jaar gehuurd van Chelsea.