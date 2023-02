Geen verbouwing, wel een nieuwe look: 7 tips voor een make-over van je Arnhemse huis

indebuurt.nlJanuari is voorbij, kerstbomen zijn lang en breed de deur uit. Gevolg: Arnhemse woonkamers zien er een stuk kaler uit. Is dat bij jou ook het geval en vind je dat maar niks? Dan kun je je Arnhemse huis een make-over geven zonder de drilboor of sloophamer uit de kast te halen. Hier vind je wat tips!

Woonkamer

Waarschijnlijk besteed je veel tijd in je woonkamer. Je ploft hier op de bank of doet samen met vrienden een spelletje. Een heel belangrijke ruimte dus! Wil je jouw woonkamer pimpen zonder grondige verbouwing, dan zijn hier wat tips.

Gezellige kussens

Het zal je verbazen wat leuke accessoires met je woonkamer doen. Denk aan leuke kussens op de bank. Hierdoor verandert je saaie, kleurloze bank van een standaard exemplaar in een eyecather. Ook op de vensterbank of op de eetkamerstoelen kun je ze kwijt. Je scoort mooie kussens onder meer bij Xenos en Maisie Lifestyle.

Mooie beeldjes

Liggen de kussens in de winkelmand, dan kun je verder kijken naar beeldjes. Wie weet vind je nog een Arnhems beeldje! Die worden onder meer bij souvenirwinkels verkocht als Citystore Arnhem in de Eusebiuskerk. Als dat niet helemaal je smaak is, kun je langsgaan bij WAAR. Daar vind je beelden in alle soorten en maten.

Woonkamer

Naast gezellige kussens en mooie beeldjes zijn er meer mogelijkheden. Kijk maar eens mee!

Romantische kaarsen

Nadat je de kussens en beeldjes in je woonkamer hebt gestald is het tijd voor het volgende onderdeel: kaarsen. Deze zorgen voor sfeer, warmte en verspreiden vaak een fijne geur. Zet ze op de eettafel voor een romantisch diner of plaats ze op de tv-kast. Wil je meer kaarsen in huis? Plan dan een bezoekje aan bijvoorbeeld BEER, Lost in Wanderland of Eems Arnhem. Hier vind je een hele lijst met woonwinkels in Arnhem waar je accessoires kunt kopen.

Urban jungle

Ook met planten kun je de woonkamer pimpen. Groot of klein, dat maakt niet uit. Arnhemmers hebben geluk, want op verschillende plekken kun je een groene vriend aanschaffen. Ben je in het centrum, dan slaag je bij Nozili Bloemisten of bij HELLO. Urban Jungle and Store. Daarnaast kun je langs de Intratuin rijden. Ben je benieuwd hoe je in Arnhem gratis planten scoort? Check deze tips.

Keuken

Een nieuwe keuken is duur, heel duur. Een budgetvriendelijk en snel alternatief is om je bestaande keuken te wrappen. Je plakt hierbij speciale folie over je bestaande keukenkastjes en klaar is kees! Er zijn folies met een houtlook, marmerlook of gewoon effen kleuren. Je hoeft niemand in te huren, maar hebt wel een wauw-effect. Op zoek naar dit soort folie om jouw keuken te wrappen? Dan kun je in Arnhem onder meer bij bouwmarkten shoppen.

Nieuwe deurknoppen

Een andere manier om de keuken aan te pakken is met nieuwe deurknoppen. Als je die vervangt krijgt je bestaande keuken een nieuwe uitstraling. Je hebt standaard varianten, maar ook exemplaren die als klein kunstwerk gelden. Denk aan deurknoppen met dierenhoofden of kwastjes eraan. Kleine moeite, groot resultaat! Je koopt ze bij andere bij Karwei.

Badkamer

Na een lange werkdag is niets fijner dan bijkomen in bad of in de douche. Daarom is het fijn dat je ook deze ruimte naar wens is. Dat kan gemakkelijk en snel.

Net als bij de woonkamer zorgen accessoires ook hier voor een nieuwe uitstraling. Wat dacht je van nieuwe handdoeken en een mooie zeepdispenser bij het fonteintje? Of kies voor een opvallende spiegel. Je koopt zulke accessoires bij zaken als Hema, Blokker en Rivièra Maison.

Tegelverf

Meerdere ondernemers en bouwmarkten verkopen tegelverf. Denk aan Ikea in Duiven. Hiermee kun je een saaie tegelkleur veranderen in een eyecatcher! Tegelverf is over het algemeen niet heel duur en daarom kun je hiermee je badkamer betaalbaar een make-over geven.

Voor heel het huis

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om je meubels te verwisselen. Dan kun je naar de eerdergenoemde woonwinkels gaan of een bezoekje brengen aan een Arnhemse kringloopwinkel. Wist je dat er binnenkort een nieuwe opent? Je leest er hier meer over. Twijfel je of je je interieur wel mooi kan maken met tweedehands spulletjes? Deze Arnhemmers laten zien dat het kan.

Een likje verf aan de muur doet wonderen! Als je de muur een andere kleur geeft, ziet de hele ruimte er direct anders uit. Wie weet kies jij in 2023 voor een chique donkerblauwe slaapkamer, waardoor het een luxe hotelgevoel krijgt. Of verander je de witte kinderkamer in een roze suikerspinfestijn. Heb je zin om met de kwast of roller in de weer te gaan? Rij dan naar Praxis, Gamma of Karwei. Daar staan de medewerkers voor je klaar om te helpen.

Grote muurstickers of schilderijbehang

Heb je geen zin om de meubels aan de kant te schuiven en de hele muur te schilderen, maar wil je van die witte muur af? Kies dan schilderijbehang. Het woord verraad al wat het is: via dit behang lijkt het alsof je een heel groot schilderij in je kamer hebt. Maar dan zonder dat je bankrekening geplunderd is. Schilderijbehang haal je gemakkelijk van de muur en daarom kun je dit geregeld wisselen. Ook ideaal als je je Arnhemse huurwoning weer in oorspronkelijke staat moet opleveren. Als je écht in een creatieve bui bent kun je wit behang zelf pimpen tot een schilderij, zoals Rosanne deed.

Gezelligheid in de tuin

Als je het geluk hebt dat je een tuin of balkon bij je huis hebt, wordt het langzaamaan tijd om die aan te pakken! Dat kan op verschillende manieren.

Groene oase

Wil je een groene oase creëren, dan kun je bloembollen planten of zaadjes in de grond doen. Of pak het grootser aan en kies voor een plant. Sommige planten blijven heel het jaar groen, waardoor je altijd wat te zien hebt. Je koopt bloembollen en planten in Arnhem onder meer bij HELLO. Urban Jungle & Store en De Bloemenwinkel, Mevrouw Knispel en Bloemen van Stein.

Moestuin

Een andere optie: een moestuin! Bij verschillende Arnhemse zaken kun je een kastje kopen waar je een moestuin in kan laten groeien, zoals Dille en Kamille.

Geveltuin

Je kunt ook een geveltuin aanleggen. Daarvoor gelden in Arnhem wel een paar regels. Daar lees je hier meer over.

Resultaat showen

Is het gelukt om je woning een make-over te geven? Laat het eindresultaat dan zien op indebuurt en geef je op voor onze rubriek Binnenkijken bij. Je meldt je aan via arnhem@indebuurt.nl. Deze stadsgenoten gingen je voor:

