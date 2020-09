Geen zwarte piet meer in Arnhem: ‘We staan voor een voldongen feit’

,,Wij staan voor een voldongen feit. Zonder geld kan niemand iets organiseren”, zegt Albert van den Brul van Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz. Zijn organisatie schreef het nieuwe voornemen in een brief aan de gemeenteraad, opdat het geld voor de intocht alsnog beschikbaar komt. Hoe de pieten er wel uit komen te zien wil Van den Brul nog niet zeggen. Het beeld van het Sinterklaasjournaal overnemen is niet aan de orde. ,,De NPO is geen democratische partij. Ik heb daar niemand gekozen en ik volg hun opvattingen niet. Wij gaan zelf in overleg over het uiterlijk van de pieten.”