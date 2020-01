Gehandicapte Antoinette woont nog noodgedwongen bij broer Willem: ‘Situatie blijft uitzichtloos’

Arnhemse Uitnacht Veronique Efomi sprak geen woord Nederlands, maar verdient nu haar geld met die taal

23 januari ARNHEM - Traditiegetrouw wordt het Nationaal Theaterweekend in Arnhem afgetrapt met de Arnhemse Uitnacht, als talloze acts hun opwachting maken in cafés en theaters in de stad. ‘Spoken word performer’ Veronique Efomi heeft er zin in.