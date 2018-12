Gehandicapte mag met oude diesel gratis de Arnhemse milieuzone in

Geparkeer­de Audi verwoest na brand door aanmaak­blok­jes in Arnhem

8:00 ARNHEM - Een geparkeerde auto aan de Fagelstraat in Arnhem is in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar beschadigd geraakt doordat deze in brand is gestoken. De brand ontstond doordat er aanmaakblokjes op de banden waren gelegd.