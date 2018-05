Geheime dienst nazi's liet kist met explosieven achter in Arnhems bos

ARNHEM - De wederopstanding van het Duitse Rijk van Adolf Hitler had mede moeten beginnen in Arnhem. De Duitse Abwehr, de militaire inlichtingendienst, verstopte een metalen kist met explosieven in de buurt van Arnhem die bedoeld was voor collaborateurs die met deze wapens een guerrilla-oorlog moesten beginnen tegen de geallieerden. Op 18 mei gaat een documentaire over 'De Kist' in première.