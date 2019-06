Geitenkamp demonsteert fel tegen opvang van 'tikkende tijdbommen’ in voormalig Arnhems zorgcentrum

De buurt is er niet zeker van dat de zeven 'zorgmijders’ die in de flat wonen binnen 4 weken vertrokken zullen zijn. Het gemeentebestuur eist dat vertrek onder druk van dwangsommen. OnderDak wilde aanvankelijk 40 mensen in het gebouw huisvesten. De sfeer sloeg om toen omwonenden massaal protest aantekenden.

Geen halve TBS-kliniek

Actieleider Constant Kusters hanteerde de megafoon om de gevoelens van de buurt te vertolken, ,,Het mag niet zo zijn dat hier in de wijk 40 tikkende tijdbommen komen te zitten, uitgerekend 50 meter van een school. We willen geen halve TBS-kliniek in de wijk. We willen in die flat wonen voor ouderen, studenten, alleenstaanden. We willen geen proeftuin zijn voor de behandeling van mensen die, tussen aanhalingstekens, niet sporen."

Volledig scherm Actieleider Constant Kusters, vader van twee kinderen in de tegenover liggende school hanteert de megafoon om het protest kracht bij te zetten. © Erik van 't Hullenaar

1100 handtekeningen

Geitenkamper Ronald Mus vindt het onbegrijpelijk dat een doorsnee Arnhemmer die een schuurtje wil bouwen daarvoor een vergunning moet aanvragen maar dat stichting OnderDak plotsklaps midden in een woonwijk opvang mag starten. ,,Als wij niet adequaat hadden gereageerd met onze protesten dan was die opvang er gekomen.” Mus wil van de gemeente honderd procent zekerheid dat de opvang er niet komt. ,,We hebben 1100 handtekeningen verzameld. Die overhandigen we woensdagavond aan de gemeenteraad.”

Opstand als in Klarendal

Zijn grote vrees is dat OnderDak in beroep gaat bij de rechtbank en de zaak nog wint ook. ,,Ik hoop dat de gemeente alles goed heeft dicht getimmerd." Mus voorspelt dat de vlam in de pan zal slaan als dat niet zo blijkt te zijn. ,,Dan krijg je hier opstand, net als vroeger tegen de drugs in Klarendal.”

Ineke Snijder vindt dat de plek voor de opvang helemaal verkeerd gekozen is. ,,We hebben bij ons in de straat al eens last gehad van iemand met aanvallen, met scheldpartijen tegen zijn moeder. Wat als je straks ook nog verslaafden krijgt, dealers, mensen die in de gevangenis hebben gezeten.”

Volledig scherm Jong en oud luistert naar de toespraken. © Erik van 't Hullenaar

Veiligheid kinderen

Moeder Chantal Willemsen is bang dat haar kind iets overkomt. ,,De veiligheid van de kinderen is niet gewaarborgd. Stichting OnderDak, zoek ergens onderdak.”

Kusters, landelijk bekend als voorman van de Nederlandse Volks-Unie, sprak zijn waardering uit dat oud-wethouder Gerrie Elfrink van de SP steun betuigde aan de demonstratie ‘ook al de SP niet mijn partij'. Hij overhandigde Elfrink de megafoon, waarna ook deze politicus fel uithaalde naar OnderDak en het gemeentebestuur.

‘Wantoestanden door marktwerking’