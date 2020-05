Gekkenhuis bij kappers rond Arnhem: iedereen wil af van ‘coronaragebol’

,,Maandag vanaf acht uur in de morgen gaat het los”, weerklinkt overal uit de monden van de kappers. Ze maken zich op voor gedegen massaproductie, met een beperkt aantal mensen in de zaak en alle vereiste maatregelen van hygiëne. ,,We gaan geen modellen knippen nu”, lacht Erwin Fokkens van Sjenkels in de Weverstraat. ,,Het is de bedoeling dat de klant zo kort mogelijk in de salon blijft.”