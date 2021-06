Gekkenhuis op de woningmarkt in de regio Arnhem: de vraagprijs is een vanafprijs geworden

mijn dierbare Het poppenhuis dat Bodo voor zijn vrouw maakte, moet bewaard blijven

18 juni Edelweiss. Zo heet het ongeveer 1,5 meter hoge poppenhuis dat de echtgenote van Bodo Schreck uit Arnhem maakte. Zijn vrouw Tosca overleed in 2017. Sindsdien opent Schreck één keer per maand de poppenhuisdeuren, doet hij de lichtjes aan en checkt hij of alles nog recht staat en in orde is.