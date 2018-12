Geknakte oud-Vitessespeler loopt voorop in de strijd tegen seksueel misbruik in de sport

Het was even zoeken naar de juiste vorm, maar Renald Majoor lijkt nu de functie te krijgen waarnaar hij lang heeft uitgekeken. Als ambassadeur gaat hij zich een paar dagdelen per week inzetten voor een veilig klimaat in de sport, waarin geen plaats is voor seksuele intimidatie en misbruik. Hij heeft daarvoor deze week een overeenkomst getekend met sportkoepel NOC*NSF. ,,Dit is heel eervol’’, vertelt Majoor thuis in Wehl. ,,Dit is een beloning voor keihard werken en voor mijn nek uitsteken.’’