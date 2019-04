Gekraakte criminele chats zijn geldig als bewijs

De mannen werden in oktober vorig jaar opgepakt op de parkeerplaats Varakker langs de A15 in het Betuwse Kesteren. Volgens de rechtbank is bewezen dat een 26-jarige man uit Albanië 6 kilo cocaïne overhandigde aan een vrachtwagenchauffeur uit Litouwen, die op weg was naar Engeland. De twee mannen zijn veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest.

De politie was van te voren van de drugsdeal op de hoogte. Maandenlang werd ongestoord meegelezen hoe criminelen afspraken maakten over de handel in wapens en drugs. In totaal werden 258.000 chats onderschept.

Bedrijf uit Elst leverde telefoons

De criminelen communiceerden via beveiligde telefoons, waarbij ze gebruik maakte van de versleutelde chatdienst Ironchat. Het bedrijf Blackbox Security in Elst dat de cryptofoons leverde garandeerde haar 500 klanten 100 procent veiligheid. Digitale experts van de politie schreven speciale software waardoor de berichten live konden worden gevolgd. Op die manier was de politie op de hoogte van de drugsdeal op de parkeerplaats.

Volgens de rechtbank hebben politie en justitie het bewijs op een rechtmatige manier verkregen. De rechter-commissaris gaf toestemming en de Britse autoriteiten en het Britse telecombedrijf werkten mee. Voor het eerst is daarmee nu duidelijk dat de onderschepte chats gelden als rechtmatig verkregen bewijs. De politie wil de software, inmiddels gekoesterd als een digitaal kroonjuweel, vaker gebruiken om chats te kunnen kraken.

De rechtbank erkende dat deze manier van onderscheppen nog zo nieuw is dat het niet in letterlijk in de wet met bijzondere opsporingsbevoegdheden staat omschreven. Er is wel gehandeld in de geest van de wet. ,,De techniek is soms sneller”, aldus de rechtbank.