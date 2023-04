Gelauwerde levensredder Marcel vindt zichzelf nog steeds geen held: ‘Logisch dat ik dit gedaan heb’

Met VideoArnhemmer Marcel Lieferink (42) is er beduusd van. Burgemeester Ahmed Marcouch heeft hem net de erepenning voor Menslievend Hulpbetoon opgespeld. Hij redde in januari zijn buurvrouw uit een brand in een woning in de Arnhemse wijk De Laar. ,,Ik vond mezelf geen held en vind dat nog altijd niet”, reageert hij overdonderd. ,,Wat ik heb gedaan is vanzelfsprekend.”