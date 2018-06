Geld om Balou van haar scheve poten af te helpen, stroomt binnen: 'Fantastisch'

Meeuwsen: ,,Toen ze begon te groeien, zagen we al snel dat ze niet goed liep. Na verloop van tijd sprong ze niet meer en later was zelfs rennen te zwaar.’’

Dat was het moment waarop de baasjes besloten te onderzoeken wat er met Balou aan de hand was. Ondertussen beweegt Balou, nu elf maanden oud, steeds minder. Ze ligt vooral in een hoek van de kamer. ,,Als ze gaat liggen, zakt ze door haar voorpoten, als een soort schildpad.’’

Groeistoornis

Uiteindelijk komt een speciale orthopeed met het verlossende antwoord: Balou heeft een groeistoornis, waardoor de voorpoten niet naar voren groeien, maar naar buiten. Ook de knieën staan verkeerd. Dat is te verhelpen, een dierenziekenhuis in Tilburg kan het beest opereren. Die operatie gaat tussen de 4.500 en 5.500 euro kosten.



,,Dat geld hebben wij niet zomaar’’, vertelt Meeuwsen. Om het bedrag toch bij elkaar te krijgen, heeft het gezin een crowdfundingsactie in het leven geroepen.



In een week tijd is inmiddels meer dan 2.800 euro opgehaald. Meeuwsen kan haar geluk niet op. ,,Vanuit alle hoeken helpen mensen. Fantastisch. We kregen laatst zelfs een bericht van een mevrouw uit Engeland. Ze kon niet online betalen, of ze ons het geld persoonlijk kon sturen.’’