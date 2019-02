Geld voor belettering ‘Arnhem Centraal’ is er na drieënhalf jaar. Nu nog een ontwerp

Het raadselach­ti­ge vertrek van De Wit bij Vitesse, middenin het seizoen

10:31 ARNHEM - Joost de Wit is per direct weg als algemeen directeur van Vitesse. De plotselinge breuk duidt op een significant verschil van inzicht met de Russische clubeigenaar Valeri Oyf. Opvolger in Arnhem is Pascal van Wijk. Hij schuift als manager financiën en bedrijfsvoering door naar de topfunctie bij de eredivisionist.