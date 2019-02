Gelderland dreigt doelstelling voor windenergie niet te halen

,,Het hangt erom. Of we halen het net wel, of we halen een deel tussen de nul en twintig megawatt net niet.’’

Gelderland telt nu 38 turbines, die goed zijn voor 80,4 megawatt. Daar komen voor eind volgend jaar sowieso 31 windmolens bij. Voor nog eens 20 windmolens bestaan plannen. Verder ziet de provincie de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Culemborg, Geldermalsen, Heumen, Ermelo en Apeldoorn als kansrijke plekken voor nieuwe windturbines.

‘Extra opdracht geen probleem’

De Rijksoverheid en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben ruim zes jaar geleden bepaald dat Nederland in 2020 over 6.000 megawatt aan windvermogen zou moeten beschikken. Die afspraak is vastgelegd in het landelijke Energieakkoord. Gelderland is verantwoordelijk voor 230,5 van de 6.000 megawatt aan windvermogen en voor de locaties waar de windmolens komen te staan. Van elke megawatt die niet wordt gerealiseerd, moet Gelderland in de periode van 2021 tot 2023 het dubbele inhalen. ,,Die eventuele extra opgave wordt voor ons geen probleem als je ziet wat er nog aan windmolens aankomt’’, stelt de provinciewoordvoerder.