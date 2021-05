Gelderland geeft 20 miljoen uit voor isoleren tochtige huurwoningen

Nog duizenden huurwoningen in Gelderland hebben amper isolatie in het dak, de gevel of de vloer. Het zorgt ervoor dat de bewoners veel gas kwijt zijn voor de verwarming in de winter. Dat is slecht voor het milieu en voor de portemonnee.



,,Bovendien wordt gas alleen maar duurder’’, denkt gedeputeerde Jan Van der Meer van duurzaamheid. ,,Als steeds meer mensen van het gas af gaan, moet een steeds kleinere groep mensen de vaste kosten voor gastransport betalen.’’

Minimaal energielabel B

En dus wil de provincie er met een investering van 20 miljoen euro voor zorgen dat huurhuizen flink geïsoleerd worden, zodat de gaskosten flink kunnen worden verlaagd. Huurhuizen moeten minimaal drie stappen op de energieladder vooruit maken en dan minimaal energielabel B kunnen krijgen.



,,We zien dat woningcorporaties steeds minder financiële ruimte hebben’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris van wonen. ,,Terwijl hun opgaven steeds groter worden, juist ook in de energietransitie. De vrees bestaat dat sommige corporaties over enkele jaren financieel vastlopen.’’



Maar Gelderland wil door, zeker met de energietransitie. Zo heeft de provincie zich tot doel gesteld geen woningen met lage energielabels meer te hebben in 2030. En dus betaalt de provincie nu 20 miljoen bij aan de verduurzamingsplannen die corporaties zelf al 180 miljoen kosten.

Quote Als een aannemer toch in de buurt aan de slag kan, is er wellicht een voordelige prijs mogelijk. Ook voor particulie­ren zijn er subsidiemo­ge­lijk­he­den in Gelderland

Eisen: extra werkplekken en nadenken over warmtepompen

Aan de subsidie stelt Gelderland als voorwaarde dat de woonkosten voor de huurders niet omhoog mogen én dat er per honderd woningen een leerwerkplek wordt gecreëerd in de bouw. ,,Er zijn nog steeds ontzettend veel vakmensen nodig in de bouw’’, zegt Kerris.



De subsidie vereist niet dat de woningen van het gas af worden gehaald, door bijvoorbeeld met warmtepompen te gaan werken. ,,Maar we vragen corporaties wel over die volgende stap na te denken’’, verklaart Van der Meer. ,,En stel dat een gemeente al werkt aan een warmtenet, dan kan die er natuurlijk wel op worden aangesloten.’’

Mogelijk kunnen particulieren ook profiteren

De gedeputeerde hoopt bovendien dat particulieren ook profiteren van het plan. ,,Als een aannemer toch in de buurt aan de slag kan, is er wellicht een voordelige prijs mogelijk. Ook voor particulieren zijn er subsidiemogelijkheden in Gelderland.’’



In juli nemen Provinciale Staten een finaal besluit over het plan.