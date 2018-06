Gelderland geeft 300 miljoen euro uit om klimaat te verbeteren

De woordvoerster van D66 kan en wil nog geen concrete programma's noemen, waar het klimaatgeld aan besteed kan worden. ,,Het is bedoeld voor terugdringen van de uitstoot van CO2. Dus denk aan projecten om huizen van het gas af te krijgen en schoon vervoer. Dit is een investering voor een lange periode. Ik weet nog niet welke investeringen over vijf jaar het meest urgent zijn maar dat we wat moeten doen aan de klimaatverandering is zeker.’’



De Gelderse coalitiepartijen vinden dat ze met dit voorstel het 'klimaatinitiatief', de eerder dit jaar uitgesproken ambities op het gebied van duurzaamheid, mogelijk maken door er geld voor vrij te maken. Ze gaan ook de oppositiepartijen vragen zich erachter te scharen. ,,We willen verder kijken dan een verkiezingstermijn van vier jaar’’, zegt Fleur van der Schalk.