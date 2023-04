Gelderland koerst op rechts provinciebestuur, gaat dat wel samen met linkse steden als Arnhem en Nijmegen?

indebuurt.nl Snacken maar! Hier haal je tijdens Koningsdag in Arnhem een vette hap

Of je nou rommel verkoopt op één van de Arnhemse koningsmarkten, de hele dag door de stad struint, je fiets versiert of tot in de late uurtjes danst, op de verjaardag van Willy krijg je geheid zin in eten. Daarom zette indebuurt voor je op een rijtje welke snackbars in Arnhem open zijn voor het eten van een lekkere vette hap tijdens Koningsdag 2022.