Gelderland: liefst 2 miljard euro nodig voor aanpak stikstofprobleem

Politie vindt wietkweke­rij in Arnhemse woning dankzij warmtebeel­den

19:16 ARNHEM - De politie heeft dinsdag door een warmtemeting een hennepkwekerij ontdekt in een woning in Arnhem-Noord. In een huis in het Broek vonden agenten 385 wietplanten. Volgens de politie was er sprake van diefstal omdat de stroom voor de plantage illegaal werd afgetapt.