Gelderland mikt op zeker vijftig nieuwe windmolens voor eind 2020

Dat betekent dat er nog een procedure loopt voor de realisatie van die molens of dat locaties nog in onderzoek zijn. Gelderland telt nu 38 turbines, die goed zijn voor 80,4 megawatt aan windvermogen.



De Rijksoverheid en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben ruim zes jaar geleden bepaald dat Nederland in 2020 over 6.000 megawatt aan windvermogen zou moeten beschikken. Gelderland is verantwoordelijk voor 230,5 van de 6.000 megawatt aan windvermogen en voor de locaties waar de windmolens komen te staan. Van elke megawatt die niet wordt gerealiseerd, moet Gelderland in de periode van 2021 tot 2023 het dubbele inhalen.