Gelderland pakt boeren die veel stikstof uitstoten niet actief aan: ‘Lukraak bedrijven opkopen levert weinig op’

Maar natuur- en landbouwgedeputeerde Drenth pleit naar aanleiding van het onderzoek van de universiteit van Wageningen dus voor maatwerk op en rond de Veluwe. En niet per se voor het opkopen van de boeren met de meeste stikstofuitstoot.



,,Natuurherstel gaat hand in hand met een krachtig landelijk gebied’’, zegt Drenth. ,,Het is duidelijk dat we naar bedrijven moeten kijken met de meeste impact op de natuur. Lukraak bedrijven opkopen levert de natuur weinig op, maar doet wel veel schade aan de agrarische sector, die we juist nodig hebben voor een leefbaar en krachtig platteland.’’



De provincie wil afspraken met het kabinet maken over de landelijke stikstofaanpak, die is ‘nu juist niet gericht op een specifiek natuurgebied als de Veluwe’. Ook is er volgens Gelderland nog 121 miljoen euro extra nodig om de binnenvaart snel te verduurzamen, een sector die ook relatief veel stikstof uitstoot.