Gelderland pompt half miljoen in centrum voor getalenteerde gamers

Ook is het onder meer de bedoeling dat daar onderzoek gedaan gaat worden en dat er voorlichting komt over gaming en esports, plat gezegd het spelen van computerspellen in competitieverband.



Het idee is dat Gelderland dankzij de zogenoemde ‘esportshub’ uitgroeit tot dé esportsprovincie van Nederland. Met bijvoorbeeld sportcentrum Papendal in Arnhem en het binnenhalen van grote evenementen als de Giro d’Italia, een bekende Italiaanse wielerronde, in 2016 presenteert Gelderland zichzelf al jaren graag als de topsportprovincie van het land.