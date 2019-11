Gelderland populairste campingprovincie onder toeristen, Zeeland zakt naar 2

Meer toeristen uit eigen land

Vooral onder Nederlanders die in eigen land vakantie vieren, is Gelderland een populaire provincie om naar de camping te gaan. Gelderland verwelkomde afgelopen juli en augustus zo’n 464.000 Nederlandse gasten, zo blijkt uit de cijfers. Op geen enkele andere provincie kwamen zoveel Nederlandse toeristen af.



Het aantal buitenlandse toeristen was in Gelderland 94.000. Dat waren er juist minder dan in Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.



Ook de afgelopen jaren was Gelderland het populairst onder Nederlandse toeristen. Wel versloeg Zeeland de afgelopen twee jaar Gelderland nog wat betreft het totale aantal toeristen.



Dat Gelderland nu populairder is, is onder meer toe te schrijven aan de stijging van het aantal toeristen uit eigen land. De afgelopen jaren lag dit aantal steeds rond de 400.000.