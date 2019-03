Gelderland telt voor het eerst meer dan 1 miljoen banen

Over een ‘simpel boefje’ dat zijn leven wil beteren na een overval waarvoor hij ‘onterecht’ vastzit

15:06 ARNHEM - ,,Ik ben een boefje, geen grote crimineel. Dit is voor mij te hoog gegrepen, ik heb dit echt niet gedaan.” Of de verdachte (27) uit Purmerend wel of niet schuldig wordt bevonden aan de gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in Arnhem in mei 2016 blijft nog even onduidelijk. De rechtbank moest de inhoudelijke behandeling van de zaak dinsdagmiddag uitstellen in verband met ziekte van een rechter.